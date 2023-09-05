Музей космонавтики в Москве закроется на ремонт с 11 по 18 сентября

Также с 19 по 28 сентября учреждение будет работать в режиме ограниченной экспозиции

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Ремонтные работы пройдут на территории Музея космонавтики в Москве с 11 по 18 сентября, в этот период его посещение будет приостановлено. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"Музей космонавтики будет временно закрыт для посетителей с 11 по 18 сентября в связи с проведением ремонтных работ на территории экспозиции. На период закрытия музей продолжает работать онлайн. Каждый посетитель может совершить виртуальный тур по музею и посмотреть тематические выставки и эфиры музейного телевидения "Музей космонавтики LIVE" на сайте", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что с 19 по 28 сентября музей будет работать в режиме ограниченной экспозиции. Для посетителей будут доступны вводный зал с выставкой "Мой маленький космос", посвященной редким космическим значкам, а также три зала: "Утро космической эры", "Творцы космической эры" и зал с картинами дважды Героя Советского Союза летчика-космонавта СССР А. А. Леонова. В первом музейном зале "Утро космической эры" собраны дубликат первого искусственного спутника Земли, тренировочные скафандры Юрия Гагарина и Алексея Леонова и многое другое.

Отмечается, что дополнением к маршруту станет небольшая часть экспонатов зала "Космический дом на орбите": макет бытового отсека корабля "Союз", макет стыковки космических кораблей "Союз-4" и "Союз-5", а также коллекция портретов всех советских и российских космонавтов, совершивших полет в космос.

В пресс-службе уточнили, что на период ограниченной экспозиции в музее предусмотрена отдельная категория билетов с уменьшенной стоимостью. Для посетителей также будут доступны экскурсии - как сборные, так и забронированные заранее. Они будут проходить по открытому для посетителей маршруту экспозиции и длиться 1 час.