В Саратовской области ученикам разрешили посещать индивидуальные занятия по допобразованию

Губернатор региона Роман Бусаргин подписал соответствующий документ

САРАТОВ, 5 сентября. /ТАСС/. Школьникам разрешили посещать индивидуальные уроки в учреждениях дополнительного образования Саратовской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин.

"Саратовские школьники смогут посещать индивидуальные уроки в наших учреждениях дополнительного образования. Это касается и детских школ искусств, и спортивных секций. Соответствующий документ уже подписан", - написал Бусаргин.

Ранее сообщалось, что деятельность организаций дополнительного образования была приостановлена до 1 октября в связи с угрозой распространения энтеровируса.

Число зарегистрированных случаев энтеровирусной инфекции в Саратовской области за август выросло в 3,5 раза - со 101 до 360. В Роспотребнадзоре сообщали, что в ряде регионов ситуация энтеровирусом остается достаточно напряженной, наиболее острая ситуация по заболеваемости - в Саратовской области. В связи с распространением энтеровируса в школах региона отменили кабинетную систему - дети из одного класса занимаются в одном помещении. Также приостановлена работа бассейнов, запрещается проведение массовых мероприятий, спортивных соревнований, творческих конкурсов, концертов с участием детей из разных классов либо школ.

Энтеровирусная инфекция - это группа острых инфекционных болезней, вызываемых кишечными вирусами. Она характеризуется лихорадкой и полиморфизмом клинических симптомов, обусловленных поражением центральной нервной системы, сердечно-сосудистой системы, ЖКТ, мышечной системы и других органов. Энтеровирусы устойчивы во внешней среде, хорошо переносят низкие температуры: в условиях холодильника они сохраняются в течение нескольких недель, в водопроводной воде выживают до 18 дней, в речной воде - около месяца, в очищенных сточных водах - до двух месяцев.