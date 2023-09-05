Школа искусств в Севастополе и Херсонес договорились о сотрудничестве

Директор музея-заповедника Елена Морозова сообщила, что планируется проведение совместных выставок, акций и фестивалей

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Директор Севастопольской детской школы искусств Мария Костевич и директор музея-заповедника "Херсонес Таврический" Елена Морозова подписали договор о сотрудничестве. В рамках него планируется проведение совместных выставок и фестивалей, направленных на популяризацию историко-культурного наследия России, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня музей-заповедник "Херсонес Таврический" и Севастопольская детская школа искусств подписали соглашение о сотрудничестве. <…> В планах многое, в том числе проведение совместных выставок, акций, фестивалей. Мы разработаем новые проекты, ребята, изучающие различные искусства, будут вдохновляться артефактами из Херсонеса, которые могут стать как натурой для создания шедевров, так и экспонатами выставок", - сообщила директор музея-заповедника Елена Морозова на церемонии подписания документа в здании школы искусств.

Директор Севастопольской детской школы искусств Мария Костевич, в свою очередь, отметила уже первый совместный проект двух учреждений - им стала художественная выставка "Русская Атлантида". В течение нескольких дней в Херсонесе проходил пленэр, на котором художники из разных регионов России писали достопримечательности Херсонеса, а после более 30 лучших работ были переданы музею и выставлены для показа в школе искусств.

"Школа искусств открылась на территории Южного пригорода Херсонеса при непосредственном участии музея-заповедника и его ученых, они проводили археологические изыскания. Мне очень радостно, что именно посвященной Херсонесу Таврическому выставкой открывается школа искусств, и уже 6 сентября ребята, вдохновляемые работами, написанными в ходе пленэра в древнем городе, начнут сдавать вступительные экзамены", - отметила Морозова, выразив уверенность, что подписанный сегодня документ станет началом многолетнего и плодотворного сотрудничества между музеем-заповедником и школой искусств.

Музей-заповедник "Херсонес Таврический" и Севастопольская детская школа искусств является частью историко-археологического парка "Херсонес Таврический", созданного по поручению президента России при финансовой и организационной поддержке фонда "Моя история" и по согласованию с Патриаршим советом по культуре.

Херсонес - один из древнейших городов на территории современной России, уникальный памятник античной эпохи, единственный в мире византийский город, сохранившийся в виде, не затронутом последующими застройками. На протяжении более двух тысяч лет город являлся крупным политическим, экономическим и культурным центром Северного Причерноморья. Крещение князя Владимира в Херсонесе предопределило общую культурную, духовную, цивилизационную основу народов исторической Руси.