В Подмосковье застраховали работников скорой помощи

Полисы оформили с 1 сентября

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Страховые полисы оформили в Московской области для сотрудников бригад скорой медицинской помощи, находящихся на дежурстве. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Мы все понимаем, что работа в скорой связана со многими рисками. <…>. Ситуации на дежурстве бывают самые разные, непредсказуемые и опасные - об этом нам часто рассказывают на встречах сами медики. Поэтому мы посчитали правильным дополнительно защитить жизнь и здоровье всех, кто работает в скорой помощи - это и наши медики, и водители", - привели в тексте слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Он уточнил, что полисы оформлены с 1 сентября.

"Кроме того, сейчас мы завершаем разработку функции "тревожная кнопка" на планшетах, которыми будут обеспечены все бригады СМП. В случае необходимости они смогут оперативно вызвать полицию на место", - добавил губернатор.

В пресс-службе пояснили, что страхование для сотрудников скорой помощи предусмотрено в случае смерти в результате несчастного случая при исполнении трудовых обязанностей, а также в случае установления инвалидности в результате несчастного случая при исполнении трудовых обязанностей и при временной утрате трудоспособности в результате несчастного случая произошедшего при исполнении трудовых обязанностей.