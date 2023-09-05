В Астрахани в "Играх Каспия" участвуют спортсмены из пяти зарубежных стран и России

Турнир пройдет по таким видам спорта, как гандбол, дзюдо, баскетбол 3х3, фиджитал спорт (фиджитал-гандбол и фиджитал-баскетбол)

АСТРАХАНЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Международный турнир "Игры Каспия" с участием более 200 спортсменов из России, Казахстана, Туркменистана, Азербайджана, Белоруссии и Ирана впервые проходит в Астрахани с 5 по 10 сентября. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе главы Астраханской области.

"С 5 по 10 сентября в Астрахани в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" проходит международный турнир "Игры Каспия". Участниками турнира являются команды из Казахстана, Туркменистана, Азербайджана, Белоруссии, Исламской Республики Иран, сборные Российской Федерации и ее субъектов. Всего в Астрахань приехали свыше 200 человек", - говорится в сообщении.

Уточняется, что турнир пройдет по таким видам спорта, как гандбол, дзюдо, баскетбол 3х3, фиджитал спорт (фиджитал-гандбол и фиджитал-баскетбол). Площадками для проведения соревнований станут спортивный комплекс "Звездный" и Дворец спорта "Спартак". В каждом виде спорта будут выявлены сильнейшие спортсмены в личном и командном первенстве.