В основу работы Центра исторической памяти лягут фундаментальные исследования

Президент России Владимир Путин ранее поддержал идею создания Национального центра исторической памяти на базе Музея Победы

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Работа Национального центра исторической памяти будет основываться на фундаментальных исследованиях. Об этом ТАСС сообщила сопредседатель центрального штаба "Бессмертного полка России", депутат фракции "Единая Россия" Елена Цунаева.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею создания Национального центра исторической памяти на базе Музея Победы. По его словам, историю теперь зачастую используют как идеологическое оружие, необходим "адекватный инструмент защиты, способной не только отражать, но и предотвращать всякие удары подобного рода".

"Это фундаментальные исторические исследования, то есть базироваться [работа] будет на истории, - подчеркнула депутат, отвечая на вопросы о направлениях работы центра. - Одними песнями врага не побьешь, скажем так, нужно еще и подтвержденные серьезные исследования, а все остальное должно на них базироваться".

Цунаева также отметила, что важную часть работы центра будет составлять просветительская деятельность. Организаторы проекта привлекут творческих людей, чтобы "фундамент знаний, сухие архивные документы вызвали эмоции, и на основе них готовились проекты", которые помогли бы гражданам погрузиться в эту тему. "Мы рассчитываем, что это будут, безусловно, и наши литераторы, и те, кто занимается музыкой современной, и поэты, и документалисты", - резюмировала она.