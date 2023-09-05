В РФ появился новый центр по защите прав граждан и бизнеса в сфере цифровых технологий

Как сообщила гендиректор организации Элина Сидоренко, одна из задач центра - выработка адекватных вызовам мер реагирования на интернет-опасности со стороны органов власти

МОСКВА 5 сентября. /ТАСС/. Новый центр по защите прав граждан и бизнеса в сфере цифровых технологий "Белый интернет" начал работу в России. Его задача заключается в формировании правильных привычек в интернет-среде у пользователей и выработке мер реагирования на интернет-опасности со стороны органов власти, рассказала ТАСС генеральный директор организации, глава Центра цифровой экономики и финансовых инноваций МГИМО Элина Сидоренко.

Задача Центра по защите прав граждан и бизнеса в сфере цифровых технологий "Белый интернет" - это формирование правильных привычек в интернет-среде у пользователей и выработка адекватных вызовам мер реагирования на интернет-опасности со стороны органов власти, отметила Сидоренко.

"У нас несколько целей, но главная из них - это создание целостной стратегии цифровой безопасности. Мы понимаем, что речь здесь не должна идти изолированно о какой-то категории граждан. Если есть проблемы, а они, несомненно, есть, то они должны решаться в комплексе, пусть и с адресным подходом. Мы должны понимать, что наша защищенность в интернет-среде - это наше общее дело, и здесь нужно начинать с себя, с правильных цифровых привычек, а далее уже последует работа публичной власти через выработку определенных мер поддержки и правил жизни в сети", - сообщила она.

Учредителем Центра выступает Российское агентство правовой и судебной информации. Идея его создания была навеяна статистикой и тревожной ситуацией в сфере реальной цифровой защищенности детей, граждан и бизнеса в интернете, пояснила Сидоренко. Например, четверть активных несовершеннолетних пользователей интернета несколько раз сталкивались с проявлением кибербуллинга.

"Все началось с активной работы РАПСИ, нашего учредителя, по продвижению проекта "Цифровое право. Это позволило более рельефно взглянуть на проблему, выделить ее основные системные и смысловые блоки, и понять, что на процесс распространения деструктива в интернете можно влиять. В частности, через выработку правильной стратегии и приглашения на нашу площадку бизнеса, правоохранительных органов и общественных организаций", - добавила собеседница агентства.