Участники СВО и их дети смогут бесплатно обучаться на подготовительных отделениях вузов

Согласно проекту приказа Минобрнауки РФ, возможность проходить обучение бесплатно будет предоставлена имеющим право на поступление в вузы на бюджетные места в пределах отдельной квоты

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Минобрнауки РФ подготовило проект приказа, согласно которому участники СВО и их дети смогут бесплатно проходить обучение на подготовительных отделениях вузов. Об этом сообщается на сайте министерства.

"Минобрнауки России разработало проект приказа, расширяющего перечень категорий граждан, которые могут обучаться бесплатно на подготовительных отделениях вузов. Таким правом теперь смогут воспользоваться в том числе участники специальной военной операции и их дети. Соответствующий документ размещен на сайте правовой информации", - говорится в публикации.

Отмечается, что, согласно приказу, возможность проходить обучение бесплатно будет предоставлена имеющим право на поступление в вузы на бюджетные места в пределах отдельной квоты. Это граждане, призванные на военную службу по мобилизации в ВС РФ, добровольцы (участники СВО) и их дети, а также другие категории военнослужащих.

Такая мера позволяет повысить уровень подготовленности поступающих к освоению программ высшего образования, добавили в министерстве.