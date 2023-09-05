В Новороссийске пройдут учения со стрельбами

Жителей и гостей города призвали сохранять спокойствие и следить за сообщениями средств массовой информации

КРАСНОДАР, 5 сентября. /ТАСС/. Новороссийской военно-морской базой на среду запланировано проведение учений с выполнением стрельб в Новороссийске, жителей и отдыхающих просят сохранять спокойствие. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

"06 сентября 2023 года с 11:00 до 13:00 часов силами Новороссийской военно-морской базы будут проводиться мероприятия с выполнением стрельб", - говорится в сообщении.

Власти города призвали жителей Новороссийска и гостей сохранять спокойствие и следить за сообщениями средств массовой информации.