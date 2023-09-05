В Волынской области храм УПЦ во время отсутствия его настоятеля перевели в состав ПЦУ

По данным Союза православных журналистов, в едином госреестре появились данные о переименовании общины храма Рождества Богородицы

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Власти города Камень-Каширского Волынской области перевели храм Рождества Богородицы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в состав раскольнической Православной Церкви Украинцы (ПЦУ) во время отсутствия его настоятеля. Об этом сообщает Союз православных журналистов (СПЖ).

"4 сентября 2023 года власти Камень-Каширского Волынской области незаконно перерегистрировали общину УПЦ Рождества Богородицы в ПЦУ <…>, пока ее настоятель отвозил гуманитарную помощь в зону боевых действий", - говорится в сообщении союза.

По данным СПЖ, в едином государственном реестре появились данные о переименовании общины храма Рождества Богородицы, которая теперь именуется как "Религиозная организация Религиозная община Рождества Пресвятой Богородицы Православной Церкви Украины города Камень-Каширский Волынской области". Также в госреестре значится и новый руководитель вместо прежнего, руководившего общиной в течение 30 лет.

Кроме того, по данным союза, управление культуры Волынской областной военной администрации во вторник направляло в храм мониторинговую комиссию в составе представителей военкоматов и национальной полиции.

На Украине поставлена задача полностью запретить каноническую УПЦ, соответствующий законопроект по поручению президента Владимира Зеленского подготовлен правительством и внесен в парламент. Власти поощряют рейдерские захваты храмов УПЦ сторонниками ПЦУ, которая была создана в 2018 году из двух раскольнических церковных структур, а также делают все для перерегистрации религиозных общин УПЦ и их перехода под юрисдикцию ПЦУ. Как сообщал 9 июня адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ, только в Киевской области более 100 общин канонической церкви незаконно переведены в юрисдикцию раскольников. Власти разорвали с УПЦ договор аренды Киево-Печерской лавры и требуют от монахов покинуть обитель.