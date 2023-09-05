Студенты ЯрГУ будут помогать НКО соблюдать законы о персональных данных

Студенты будут сотрудничать по пяти направлениям: физика, экология и природопользование, социальная работа, работа с молодежью, юриспруденция

ТАСС, 5 сентября. Студенты юридического факультета Ярославского государственного университета (ЯрГУ) имени П. Г. Демидова будут помогать некоммерческим организациям (НКО) соблюдать законодательство о персональных данных в рамках реализации модуля "Обучение служением". Всего вуз заключил десять соглашений с НКО, сообщили ТАСС в пресс-службе ЯрГУ.

"В рамках проекта, например, доцент кафедры социального и семейного законодательства ЯрГУ Снежана Симонова сформировала специальные междисциплинарные группы студентов юридического факультета и факультета информатики и вычислительной техники для помощи фонду "Добрый город". В частности, были собраны заявки от НКО для проведения оценки их интернет-ресурсов на предмет соблюдения законодательства о персональных данных", - уточнили в вузе.

Отмечается, что ЯрГУ вошел в 100 пилотных вузов проекта Минобрнауки России, которые включили модуль "Обучение служением" в свои основные образовательные программы в 2023-2024 учебном году. "С этой целью сегодня было заключено десять соглашений, по которым студенты, выполняя проекты под руководством наставников из НКО, будут решать социально значимые для региона задачи", - рассказали в пресс-службе.

Студенты будут взаимодействовать с благотворительным фондом помощи тяжело больным детям "Дети Ярославии", региональными отделениями "Российского фонда милосердия и здоровья", "Ассамблеи Народов России", "Ассоциации юристов России" и другими НКО. Сотрудничать будут по пяти направлениям: физика, экология и природопользование, социальная работа, работа с молодежью, юриспруденция.

Сотрудники физического факультета вместе со студентами подготовят просветительские проекты для различных возрастных и целевых групп. Так, для школьников они организуют дистанционный доступ к обсерватории. В свою очередь, серию проектов по природоохранной тематике реализуют на факультете биологии и экологии. "Благодаря инициативе президента России, сотрудничество вузов и некоммерческих организаций региона выходит на новый, более системный уровень, что, на мой взгляд, принесет ощутимую пользу и для повышения практикоориентированности образовательного процесса, и для расширения социально значимой деятельности НКО региона", - отметила директор Центра развития третьей миссии ЯрГУ Елена Исаева.

Президент РФ Владимир Путин в январе поручил до 1 сентября 2023 года разработать курс "Обучение служением". Ответственными за разработку модуля и его внедрение стали Минобрнауки, Минтруд, Росмолодежь и Ассоциация волонтерских центров. Новый модуль предполагает развитие у студентов гражданственности, патриотизма, лидерства, гражданской солидарности и традиционных ценностей с помощью решения социально значимой задачи в рамках курса.