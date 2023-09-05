Кузнецов заявил, что отсутствие высокоскоростного интернета сдерживает развитие Чукотки

Врио губернатора региона также отметил, что около 95% населенных пунктов имеют доступ только к спутниковым каналам связи

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Развитие Чукотского автономного округа сдерживается отсутствием высокоскоростного интернета. Порядка 95% населенных пунктов региона имеют доступ только к спутниковым каналам связи, работающим на низкой скорости, сообщил врио губернатора Чукотки Владислав Кузнецов на совещании по реализации программы развития дальневосточных городов.

"Актуальной проблемой, которая сдерживает развитие округа, является обеспечение жителей качественным и быстрым интернетом. Федеральная поддержка строительства подводной высокоскоростной линии связи позволила в 2023 году обеспечить высокоскоростным интернетом около 20 тыс. человек - это 100% жителей Анадырской агломерации. <…> Уважаемый Владимир Владимирович [Путин, президент России], прошу вас рассмотреть возможность продолжить мероприятия по обеспечению высокоскоростным интернетом населенных пунктов Чукотки, в том числе с опорой на существующую Анадырскую линию высокоскоростного интернета", - обратился он к президенту.

Кузнецов отметил, что 95% населенных пунктов Чукотки "по-прежнему продолжают получать интернет через спутниковые каналы связи на низкой скорости". "Все это сказывается на качестве управления регионом, на качестве жизни людей - расстояния в сотни километров и отсутствие наземной логистики между населенными пунктами требуют, безусловно, максимальной цифровизации. Нужно обеспечить доступ органам местного самоуправления к государственным информационным системам, улучшить качество предоставления услуг в электронном виде населению и бизнесу, развивать телемедицину", - пояснил врио губернатора региона.

Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев отметил в свою очередь, что прокладка линий волоконно-оптической связи на Чукотке и в Якутии требует дополнительных инвестиций из-за высокой цены строительства объектов в этих регионах.