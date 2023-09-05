На выборах в Запорожской области проголосовали более 24% избирателей

Нарушений в процессе голосования не выявлено, сообщила председатель избирательной комиссии региона Галина Катющенко

МЕЛИТОПОЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Явка по итогам шести дней досрочного голосования на выборах в Законодательное собрание Запорожской области составила более 24%, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии региона Галина Катющенко.

"К этому времени явка составляет 24.48%. Явка отражает активность избирателей и на территории Запорожской области, и на экстерриториальных участках. Нарушений в процессе голосования не выявлено. Голосование прошло спокойно", - сказала Катющенко.

Глава избиркома добавила, что в Запорожской области завершился прием заявлений по механизму "Мобильный избиратель". "Всего изъявили проголосовать не по месту проживания у нас 1 241 избиратель. Вчера в шести пунктах приема заявлений, а также в МФЦ города Бердянска, Мелитополе и Приморске можно было подать данное заявление", - сказала она.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В Запорожской области будут избраны 40 депутатов законодательного собрания и 280 депутатов органов местного самоуправления. 31 августа в регионе началось досрочное голосование, которое завершится 7 сентября.