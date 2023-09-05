5 сентября, 16:38

В селе Северной Осетии впервые за 127 лет отремонтировали школу

С нового учебного года на базе учреждения откроется "Точка роста", где ученики смогут получать знания по естественно-научному профилю

ВЛАДИКАВКАЗ, 5 сентября. /ТАСС/. Капитальный ремонт впервые за 127 лет провели в школе селения Махческ Северной Осетии, сообщили в пресс-службе минобрнауки республики.

"В селении Махческ впервые за 127 лет отремонтировали школу. Школа построена в 1896 года и с тех пор ни разу не ремонтировалась. Проводились всего лишь поверхностные косметические ремонты собственными усилиями", - говорится в сообщении.

Во вторник школа торжественно открылась, созданы все условия для комфортного обучения.

С нового учебного года на базе школы откроется "Точка роста", где ученики смогут получать знания по естественно-научному профилю. 

Теги:
РоссияСеверный КавказСеверная Осетия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация