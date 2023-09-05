В селе Северной Осетии впервые за 127 лет отремонтировали школу

С нового учебного года на базе учреждения откроется "Точка роста", где ученики смогут получать знания по естественно-научному профилю

ВЛАДИКАВКАЗ, 5 сентября. /ТАСС/. Капитальный ремонт впервые за 127 лет провели в школе селения Махческ Северной Осетии, сообщили в пресс-службе минобрнауки республики.

"В селении Махческ впервые за 127 лет отремонтировали школу. Школа построена в 1896 года и с тех пор ни разу не ремонтировалась. Проводились всего лишь поверхностные косметические ремонты собственными усилиями", - говорится в сообщении.

Во вторник школа торжественно открылась, созданы все условия для комфортного обучения.

С нового учебного года на базе школы откроется "Точка роста", где ученики смогут получать знания по естественно-научному профилю.