5 сентября, 16:38

Губернатор Носов предложил провести "Генеральную уборку" в Магадане

В рамках программы проводится инвентаризация объектов накопленного вреда на территории всей России, а также оценка их воздействия на жизнь и здоровье населения

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Губернатор Магаданской области Сергей Носов предложил очистить Магадан от заброшенных зданий с помощью проекта "Генеральная уборка". Соответствующее предложение он озвучил в ходе совещания по развитию дальневосточных городов, которое провел президент России Владимир Путин.

"Актуализированы правила благоустройства территории Магадана, в городе есть заброшенные строения, недостроенные здания и постройки, которые портят облик города, многие из них раньше принадлежал министерствам Советского союза и ведомствам федерального подчинения. Предлагаем провести работу по очистке территорий по принципу программы "Генеральная уборка", которая успешно реализуется на Дальнем Востоке", - сказал он.

Федеральный проект "Генеральная уборка" утвержден в 2021 году по поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина. В рамках программы проводится инвентаризация объектов накопленного вреда на территории всей России, а также оценка их воздействия на жизнь и здоровье населения. По итогам обследования обеспечивается ликвидация таких объектов. 

Теги:
РоссияНосов, Сергей КонстантиновичМагаданская область
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