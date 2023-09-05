Собянин сообщил, что в Москве благоустроят территории вблизи станций МЦД-3

Работы пройдут на участках от Боровской улицы до станции метро "Авиамоторная", а также от МКАД до Фестивальной улицы

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы запланировали благоустройство на территориях вблизи станций МЦД-3. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"На территориях вблизи станций МЦД-3 Авиамоторная, Сортировочная, Ховрино и Грачевская запланировали благоустройство. Работы пройдут на участках от Боровской улицы до станции метро "Авиамоторная" и от МКАД до Фестивальной улицы", - написал он.

Мэр отметил, что в столице хотят реконструировать три станции диаметра - Авиамоторную, Грачевскую и Ховрино, привести в порядок пешеходный мост через ж/д пути, связывающий проезд Энтузиастов и улицу Буракова, построить новый между Ионинской и Золотой улицами, возвести в створе Ижорской улицы внеуличный пешеходный переход через пути МЦД - он свяжет районы Западное Дегунино и Ховрино, а также установить современные остановки наземного транспорта, сделать парковки.

Собянин добавил, что благодаря запуску в августе МЦД-3 ежедневные поездки горожан стали еще быстрее и комфортнее, а нагрузка на метро и прилегающие автомагистрали снизилась.