Более половины опрошенных жителей ФРГ не видят смысла работать из-за высокого пособия

С 1 января 2024 года гражданское пособие на одного безработного в Германии увеличится до €563 в месяц

БЕРЛИН, 5 сентября. /ТАСС/. Работа теряет смысл более чем для половины жителей Германии в связи с увеличением размера пособия по безработице. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологическим институтом Insa по заказу газеты Bild.

С 1 января 2024 года гражданское пособие на одного безработного в Германии увеличится на 12% (до €563 в месяц). На вопрос "Имеет ли смысл работать в ФРГ при таких условиях?" 52% респондентов ответили отрицательно. При этом 40% высказали противоположную точку зрения. Еще 8% отказались отвечать.

Уже сейчас, как пишет издание, известны случаи, когда жители ФРГ увольняются с работы, поскольку им выгоднее получать пособие и подрабатывать на стороне, чем ходить на постоянную работу. При минимальной зарплате, размер которой составляет €12 в час, многие немцы получают порядка €2 тыс. в месяц. После вычета налоговых, страховых, коммунальных и арендных платежей остается около €860 чистого дохода. Это сопоставимо с размером гражданского пособия, получатели которого освобождаются от платежей государству.

Опрос проводился 4 сентября. В нем приняли участие 1 005 человек.