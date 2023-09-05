В Ростове-на-Дону за сутки выпало около месячной нормы осадков

Коммунальные службы перевели на усиленный режим работы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 сентября. /ТАСС/. Почти месячная норма осадков выпала в Ростове-на-Дону за день, из-за сильного дождя подтопило тротуары и дороги. В среду ливни прекратятся, сообщила ТАСС начальник Ростовского гидрометцентра Елена Назарова.

"С 18:00 4 сентября до 6:00 5 сентября выпало 18 мм осадков, с 6:00 до 18:00 5 сентября выпало 22 мм осадков. При этом месячная норма осадков составляет 43 мм, то есть в Ростове-на-Дону за сутки выпало 93% месячной нормы осадков. Атмосферный фронт проходил достаточно контрастный после устойчивой жаркой погоды, это обычно происходит, когда мы переходим в осеннюю стадию", - сказала Назарова.

По ее словам, в среду в областном центре осадков не ожидается.

Ранее власти города сообщили, что из-за непогоды коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. Из-за сильного дождя частично была перекрыта крупнейшая городская магистраль - улица Малиновского. Из-за подтопления также было ограничено движение по улице Оганова, которая соединяет отдаленный городской район Суворовский с микрорайоном Военвед и является одним из выездов из Ростова-на-Дону в направлении Северного обхода города.

Во вторник на Ростов-на-Дону обрушился ливень, в связи с чем в утренний час пик движение транспорта было затруднено почти по всему городу. Сильный дождь стал причиной подтопления тротуаров и дорог, в социальных сетях сообщалось, что на некоторых улицах из-за непогоды были повалены деревья.