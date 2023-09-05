В Ивановской области введут единовременную выплату в 50 тыс. рублей для многодетных семей

Выплата будет распространяться на детей, родившихся с 1 сентября 2023 года

ТАСС, 5 сентября. Региональный материнский капитал в размере 50 тыс. рублей введут в 2023 году для многодетных семей Ивановской области. Единовременная выплата будет предоставляться при рождении третьего и последующих детей, сообщил губернатор Станислав Воскресенский.

"Предлагается введение разовой выплаты в размере 50 тыс. рублей, и она не будет являться целевой, то есть семья ее сможет потратить, на что угодно. Выплата будет предоставляться на третьего и последующих детей", - приводит пресс-служба облправительства слова губернатора.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, выплата будет распространяться на детей, родившихся с 1 сентября 2023 года.

В регионе действуют и другие меры социальной поддержки многодетных семей, в том числе льготы на транспортный налог, бесплатный проезд для детей-студентов в возрасте до 18 лет, также можно бесплатно посещать театры. Кроме этого, статус многодетной семьи в регионе продлен до достижения старшим ребенком-студентом 23 лет.