5 сентября, 17:39

Явка на выборах в Херсонскую облдуму превысила 46% в четвертый день досрочного голосования

Она остается высокой, несмотря на непрекращающиеся ночные обстрелы с украинской стороны, сообщила председатель избиркома региона Марина Захарова

ГЕНИЧЕСК, 5 сентября. /ТАСС/. Явка на выборах депутатов Херсонской областной думы составила 46,78% по итогам четвертого дня досрочного голосования. Об этом сообщила журналистам председатель избиркома региона Марина Захарова.

"Явка наших избирателей продолжает оставаться высокой, несмотря на непрекращающиеся ночные обстрелы с украинской стороны, а также те сложности, которые возникают у людей в округах, где был ранее введен режим ЧС из-за терактов на Каховской ГЭС, - сказала Захарова. - На сегодняшний день явка составляет 46,78%".

По ее информации, явка по Геническому муниципальному округу - 10,68%. Захарова уточнила, что с помощью механизма "Мобильный избиратель" подано 1 743 заявления. "Это очень большой показатель", - подчеркнула она.

Обстановка в прифронтовом районе

В Алёшкинском муниципальном округе сегодня стартовало досрочное голосование. Как сообщил ТАСС глава округа Георгий Журавко, ВСУ продолжают обстреливать Алёшки, но, несмотря на это, люди участвуют в голосовании, желающих много. "В основном ВСУ обстреливают Алёшки, Казачьи Лагеря, Подстепное, Песчановку, Правые и Левые Солонцы - там обстрелы не прекращаются. Если говорить про повреждения, то там проще сказать, что осталось целым. Но при этом процесс идет, люди голосуют - у нас все в порядке", - подчеркнул он. Журавко уточнил, что сам тоже уже принял участие в голосовании.

С 5 по 7 сентября проходит досрочное голосование в шести муниципальных округах Херсонской области: Алёшкинском, Верхнерогачикском, Голопристанском, Геническом, Каховском и Нижнесерогозском. 

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