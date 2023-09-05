United Airlines приостанавливала полеты в США из-за компьютерного сбоя

ТАСС, 5 сентября. Авиакомпания United Airlines приостанавливала все полеты в воздушном пространстве США в связи с компьютерным сбоем. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на Федеральное авиационное управление США (FAA).
После устранения неполадок авиакомпания возобновила полеты.
По данным ABC, сбой привел к задержке 211 рейсов по всей стране.
Ранее авиакомпания сообщила FAA о нарушении связи с диспетчерами, передает телеканал.
В новость были внесены изменения (21:32 мск) - добавлена информация об устранении неполадок.