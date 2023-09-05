Глава Якутии попросил Путина помочь с окончанием строительства онкоцентра

Айсен Николаев попросил президента поручить выделить на строительство 1,8 млрд рублей из резервного фонда

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев попросил президента России Владимира Путина помочь закончить строительство онкологического центра в Якутске и поручить выделить на это 1,8 млрд рублей из резервного фонда.

"В рамках нацпроекта "Здравоохранение" завершается строительство крупного онкологического центра, которое ведется по вашему поручению <…> Согласно заключению Главгосэкспертизы, возникла дополнительная потребность, связанная с удорожанием стройматериалов, оборудования. <…> Минздрав России и Минстрой России предложили средства из резервного фонда, решение правительства страны еще не принято. Очень прошу вас дать поручение выделить 1,8 млрд рублей из резервного фонда, чтобы уже к концу этого года ввести долгожданный и важнейший для республики объект здравоохранения", - сказал он в ходе совещания по развитию дальневосточных городов, которое провел глава государства.

Готовность объекта составляет 90%.