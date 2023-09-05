В Ленобласти введут режим использования участков, где повредили воинское захоронение

В пресс-службе областного комитета по охране памятников сообщили, что отчуждения участков в районе достопримечательного места не планируется, но собственники должны будут соблюдать требования охраны памятных мест

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Власти Ленинградской области установят ограничения и режимы использования участков в районе достопримечательного места "Ижорский рубеж", где ранее было повреждено воинское захоронение при проведении земляных работ. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областного комитета по охране памятников.

"Захоронение у поселка Тельмана в 2021 году поставлено на учет как достопримечательное место. В 2022 году в отношении объекта культурного наследия достопримечательное место "Ижорский рубеж" проведена историко-культурная экспертиза, на сегодняшний день имеется приказ комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области. Границы определены по итогам экспертизы. Территория почти вся разделена, при этом значительная часть - в частной собственности. В итоге будут установлены режимы, ограничения", - сообщили в комитете.

В пресс-службе отметили, что отчуждения участков в районе достопримечательного места не планируется, но собственники должны будут соблюдать требования охраны памятных мест. Перед строительством в этой зоне на тех участках, где оно допустимо, обязательно будет проведение поисковых работ.

За преднамеренное повреждение советского воинского захоронения рядом с поселком Тельмана, где в годы Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои с немецкими войсками, Тосненский городской суд Ленинградской области приговорил к штрафу в 2,4 млн рублей предпринимателя Юрия Мацко. Следователи установили, что он дал указание рабочим вывезти с участка в Тельмановском сельском поселении, принадлежавшего его фирме "Эврикал", грунт с останками солдат, к тому же он препятствовал проведению поисковых работ на участке.