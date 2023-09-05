В Брянской области 25 активистам вручили премию "Команда Путина" за помощь участникам СВО

Среди награжденных - волонтеры, участники и организаторы НКО, журналисты, военные врачи, юнармейцы, ветераны СВО, учителя, деятели культуры и члены Народного фронта

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Народный фронт вручил премии "Команда Путина" волонтерам, врачам, учителям, ветеранам специальной военной операции (СВО) и журналистам Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе движения.

"Народный фронт вручил премию "Команда Путина" жителям Брянской области, поддерживающим президента России и оказывающим помощь участникам СВО. Брянская область, находящаяся в непосредственной близости к границам Украины, с первых дней специальной военной операции особенно вовлечена в ситуацию на фронте. Жители региона не только отправились защищать рубежи Родины с оружием в руках, но и приложили все усилия для поддержки бойцов из тыла", - говорится в распространенном сообщении.

Как отметили в пресс-службе, среди награжденных - волонтеры, участники и организаторы НКО, журналисты, военные врачи, юнармейцы, ветераны СВО, учителя, деятели культуры, а также члены Народного фронта, активно участвующие в проектах движения "Все для Победы!" и "Мы Вместе". Всего премию получили 25 активистов Брянской области.

Как написал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз, Брянская область одной из первых в стране организовала сбор гуманитарной помощи мирным жителям Донецкой и Луганской народных республик. "В зону специальной военной операции и на Донбасс в общей сложности уже отправлено более 1,5 тыс. тонн гуманитарного груза. Мы второй год подряд ведем работы по восстановлению социальных и инфраструктурных объектов Брянки", - отметил он.

В феврале в Брянской области был создан благотворительный фонд "Во имя Отечества", которым собрано более 300 млн рублей. "Нам тоже тяжело, нас обстреливают, нам нужно восстанавливать дома, дороги, но мы помогаем, а сотрудники министерства обороны, ФСБ России по Брянской области, Росгвардии, пограничного управления несут свою службу и защищают нас", - отметил губернатор.