В Белгородской области более 220 пострадавшим от обстрелов собственникам дали новое жилье

Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что ключи от нового жилья получили 32 семьи

БЕЛГОРОД, 5 сентября. /ТАСС/. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во вторник вручил ключи от нового жилья 32 семьям, которые переселились из домов, разрушенных в результате обстрелов со стороны Украины, до конца сентября еще 120 семей справят новоселье. Всего на сегодняшний день в новые квартиры въехали более 220 собственников из приграничных муниципалитетов.

"Вручили ключи от нового жилья семьям, которые вынужденно покинули свои дома из-за регулярных обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины. Сегодня новоселье отмечают еще 32 семьи из Белгородского, Волоконовского, Краснояружского районов и Валуйского городского округа", - написал в своем Telegram-канале Гладков.

В понедельник в ходе онлайн-брифинга министр строительства региона Оксана Козлитина заявила, что в новые квартиры въехала 191 семья, потерявшая дома из-за обстрелов. Как отметил губернатор, до конца сентября еще 120 семей справят новоселье. "Огромный объем работы проделан, но еще многое предстоит сделать. Поэтому мы продолжаем встречаться с каждой отдельной семьей, учитываем все пожелания, ищем подходящие варианты, которые устроят всех", - сообщил Гладков.

Всего в Белгородской области выявлено 1 755 поврежденных обстрелами ВСУ домовладений, собственники которых имеют право на компенсацию в виде нового жилья или выплаты денег. Как сообщил Гладков, из общего числа пострадавших на сегодняшний день 1 211 семей уже выбрали себе конкретные квартиры и дома.

По поручению президента РФ Владимира Путина Белгородской области было выделено 9,4 млрд рублей из федерального бюджета на приобретение новых жилых помещений для пострадавших жителей приграничья. Право на компенсацию имеют граждане, которые полностью утратили жилье, или оно стало непригодным для проживания в результате обстрелов, а также те, чьи домовладения расположены в населенных пунктах, где введен режим ЧС.

Готовые квартиры или строящиеся дома будут соответствовать площади пострадавшего жилья самих собственников, но собственники смогут также выбрать для себя жилье большей площади, докупив дополнительные квадратные метры.