Во Львовской области снесли два памятника советским солдатам

Памятники демонтировали в населенных пунктах Белз и Монастырец

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Два памятника советским солдатам демонтированы во Львовской области на западе Украины. Соответствующие сообщения, сопровождаемые кадрами сноса монументов, размещены в Telegram-канале "Деколонизация. Украина".

По данным авторов публикации, памятники демонтированы в населенных пунктах Белз и Монастырец.

Львовская областная военная администрация ранее проинформировала, что с начала года в регионе ликвидировано более 190 советских памятников и мемориальных досок. Глава администрации Максим Козицкий 1 июля заявил, что власти до конца года намерены избавиться от всех монументов советской эпохи.

Борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и примерно 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры Украины заявило, что тогда было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.