Глава Минюста Франции потребовал от прокуроров жестко наказывать за ношение абайи в школах

Глава Минобразования ранее сообщил, что в первый день нового учебного года 298 девушек пришли в школы в такой одежде

ПАРИЖ, 5 сентября. /ТАСС/. Министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти разослал прокурорам республики циркуляр, в котором потребовал "жестко, быстро и систематически" реагировать на нарушения закона в учебных заведениях в контексте недавно принятого решения о запрете ношения традиционной для мусульманских стран одежды - абайи (женского платья) и камисов (мужских костюмов). Об этом сообщила газета Le Parisien со ссылкой на письмо министра.

"Я хотел бы еще раз подчеркнуть общую задачу защиты школ, которые должны оставаться республиканским прибежищем, от любых форм насилия или правонарушений, связанных с насильственной радикализацией или сепаратизмом, на которые я ожидаю твердых, быстрых и систематических ответных действий со стороны уголовной системы", - написал Дюпон-Моретти.

В тексте циркуляра министр перечисляет правовые нормы (в частности, вытекающие из закона 2021 г. о борьбе с сепаратизмом), позволяющие привлекать правонарушителей к ответственности. Хотя запрет на ношение абайи в школах не упоминается прямым текстом, глава Минюста ссылается на служебную записку министра образования Габриэля Атталя от 31 августа 2023 года. В этой памятке Атталь объясняет директорам школ, как поступать с учениками, пришедшими в "религиозной одежде" - абайе или камисе. В письме Дюпон-Моретти подчеркивается, что "любые нарушения, которые могут быть совершены в контексте реализации этих инструкций, обязательно потребуют очень активного уголовного реагирования".

Во вторник министр образования Франции сообщил, что в первый день нового учебного года 298 девушек пришли в школы Франции в абайях.

Критики нового запрета утверждают, что в данном случае речь идет о традиционной одежде, а не религиозной, поэтому ограничения, касающиеся религиозных символов, не должны распространяться на абайю. Запрет на ношение этого вида одежды будет рассмотрен в Государственном совете - высшей инстанции административного надзора Франции.

С 15 марта 2004 года в учебных заведениях Франции законодательно запрещено ношение религиозных символов или одежды, которая символизирует религиозные убеждения. С тех пор в стране регулярно вспыхивают дебаты на предмет запрета ношения традиционной для мусульманских стран одежды, которую требуется снимать на входе в учебное заведение. Как сообщает агентство AFP со ссылкой на правительственный отчет, число нарушений принципа светскости в образовательной среде после убийства радикальным исламистом учителя Самюэля Пати в 2020 году выросло на 120%.