Воробьев заявил, что в Подольске долго ждали присвоения звания "Город трудовой доблести"

Губернатор Подмосковья отметил, что в годы Великой Отечественной войны в городе на оборонную промышленность страны работали заводы, а также находились госпитали Красной армии

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что жители Подольска долго ждали присвоения городу звания "Город трудовой доблести", и поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку такого предложения.

Во вторник на заседании Российского организационного комитета "Победа" первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак предложил президенту РФ присвоить почетное звание "Город трудовой доблести" 10 городам: Владимиру, Воткинску (Удмуртия), Находке (Приморский край), Новомосковску (Тульская область), Подольску (Московская область), Прокопьевску (Кемеровская область), Рубцовску (Алтайский край), Рязани, Улан-Удэ, Ханты-Мансийску.

"Знаю, что жители долго ждали такого статуса для своего родного города. Спасибо Владимиру Владимировичу [Путину]", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Воробьев подчеркнул, что в годы Великой Отечественной войны в Подольске на оборонную промышленность страны работали заводы, находились госпитали Красной армии. "А о подвиге Подольских курсантов, которые насмерть стояли и защищали рубежи на юго-западных подступах к Москве, помнит вся страна", - отметил он.

В городах трудовой доблести устанавливают стелу с изображением герба города и текстом соответствующего указа главы государства, а также проводят публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая, 9 мая и в День города. Ходатайства о присвоении звания "Город трудовой доблести" рассматриваются оргкомитетом "Победа" после экспертного заключения Российской академии наук. На основе заключений оргкомитета глава государства издает указ о присвоении званий.