Антонов посетил в Сан-Франциско консульский прием российских соотечественников

Посол России в США сообщил, что лишь двое сотрудников консульского отдела посольства могут выезжать в различные регионы США без предварительного уведомления американских властей

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 5 сентября. /ТАСС/. Посол России в США Анатолий Антонов посетил консульский прием соотечественников в Сан-Франциско в рамках рабочей поездки в штат Калифорния.

"Знаем, что здесь очень много наших соотечественников, имеющих наши паспорта, поэтому уделяем большое внимание, конечно, Сан-Франциско", - подчеркнул дипломат, обращаясь к прибывшим на нынешнюю выездную консульскую сессию. Ее вели сотрудники консульского отдела посольства России в Вашингтоне.

"Простите, что так редко мы приезжаем. Но это все, что мы можем сделать в нынешних условиях", - сказал Антонов. Он уточнил, что в настоящее время лишь двое сотрудников консульского отдела посольства могут выезжать в различные регионы США без предварительного уведомления американских властей.

Российские дипломаты ожидают, что примут в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе (штат Калифорния), куда отправятся в ближайшие дни, порядка полутора тысяч человек, помогут им в решении всех имеющихся консульских вопросов, в том числе касающихся оформления паспортов и получения пенсий.

Практику проведения таких выездов пришлось внедрить на регулярной основе в связи с тем, что по требованию американской администрации несколько лет назад были закрыты российские консульские учреждения на тихоокеанском побережье Соединенных Штатов. Посольство России вынуждено проводить выездные консульские приемы, поскольку в 2017 году США закрыли генконсульство в Сан-Франциско, а в 2018 году - в Сиэтле (штат Вашингтон). Аналогичные учреждения в Нью-Йорке (штат Нью-Йорк) и Хьюстоне (штат Техас), как отмечал ранее Антонов, попросту обескровлены. Произошло это после выдвижения американским правительством требований по сокращению численности сотрудников российских дипломатических представительств.

Как сообщила ТАСС заведующая консульским отделом посольства России в США Надежда Шумова, нынешний выезд стал пятым по счету с начала 2023 года. Эти поездки, по словам руководителя консульского отдела посольства, состоялись в общей сложности в семь американских городов. "Планируем до конца года еще два консульских выезда, в том числе посетим штат Вашингтон, где ранее американские власти закрыли наше генконсульство в Сиэтле", - отметила Шумова.