5 сентября, 19:46

Врио главы Чукотки попросил помочь приобрести глиссеры для связи Анадыря с аэропортом

Владислав Кузнецов также отметил, что перевозки людей из аэропорта осложняются в межсезонье

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Легкие быстроходные суда - глиссеры - необходимы для связи в межсезонье Анадыря с находящимся по другую сторону залива Анадырский лиман аэропортом. Помочь региону с их приобретением в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы" попросил президента России Владимира Путина на совещании по реализации программы развития дальневосточных городов врио губернатора Чукотки Владислав Кузнецов.

"Надеемся на поддержку в приобретении глиссеров в рамках программы "Развития транспортной системы с учетом использования действующих механизмов поддержки, в том числе льготного лизинга", - сказал он.

Кузнецов отметил, что перевозки людей из аэропорта осложнены в межсезонье, при этом они имеют большое социальное значение. "Обеспечение безопасности перевозки пассажиров через Анадырский лиман требует финансовой поддержки по расширению, обновлению парка техники", - пояснил врио губернатора. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЧукотский автономный округКузнецов, Владислав Гариевич
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