В Иракском Курдистане тысячи курдов протестуют против задержек Багдадом выплат зарплат

Между Багдадом и Эрбилем действует соглашение об экспорте центральными властями нефти из автономного региона взамен на 12,6% от федерального бюджета в казну Иракского Курдистана

КАИР, 5 сентября. /ТАСС/. Тысячи курдов собрались в центре города Дахук на севере Иракского Курдистана на акцию протеста против задержки выплаты заработных плат государственным служащим в автономном регионе. Об этом сообщил информационный портал Shafaq News.

По его данным, протестующие несли флаги Иракского Курдистана и баннеры с лозунгами: "Курдистан не отступит перед лицом враждебной политической практики иракских властей", "Мы солидарны с нашим народом в Киркуке".

Между Багдадом и Эрбилем действует соглашение об экспорте центральными властями нефти из автономного региона взамен на 12,6% от федерального бюджета в казну Иракского Курдистана. 3 сентября иракское правительство постановило выделить 500 млрд динаров (около $380 млн) на зарплаты жителям Курдистана. Однако региональное правительство настаивает на том, что эта сумма должна быть удвоена, поскольку в конце марта Турция временно прекратила импорт углеводородов из Иракского Курдистана из-за спора между Анкарой и Багдадом, а автономия лишилась значительного источника финансирования.

Кроме того, напряженность между Эрбилем и Багдадом обострилась в результате произошедших 2 сентября беспорядков в Киркуке, где при разгоне иракскими силовиками акции протеста погибли четверо курдских демонстрантов.