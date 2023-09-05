В Херсонесе представили доклады о христианских храмах Крыма периода Византии

Всего на конференции собрались около 40 докладчиков из разных регионов России

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Участники всероссийской научной конференции в музее-заповеднике "Херсонес Таврический" в Севастополе представили к 1035-летию крещения Руси доклады об археологических исследованиях христианских храмов Византийского Херсонеса и южнобережного Крыма. Среди тем выступлений - недавно открытый христианский храм в пещерном городе Эски-Кермен в Крыму, 3D-реконструкция средневековых храмов Херсонеса и византийское и древнерусское искусство, передает корреспондент ТАСС.

"Этот год у нас юбилейный - 1035-летие со дня крещения Руси, эта очень важная дата для истории России и к ней мы приурочили нашу конференцию - "Свято-Владимирские чтения". Крым, как и Херсонес, дарит нам новые открытия. Каждый исследователь на конференции расскажет своих трудах. Среди тем - исследования в области византийского и древнерусского искусства, доклады о раскопках уникального памятника - христианского храма в пещерном городе Эски-Кермен в Крыму, церковная археология, доклады о церковной архитектуре, а также средневековой и современной истории церквей", - сообщила перед началом конференции заведующая отделом византийской истории музея-заповедника "Херсонес Таврический" Татьяна Яшаева.

Она отметила, что несколько докладов также будут посвящены истории Херсонесского монастыря и "Туманного" колокола, кроме того, на конференции прозвучит доклад о 3D-реконструкции средневековых храмов Херсонеса, в том числе Базилики Крузе.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе музея, на конференции, которая продлится до 8 сентября, собрались около 40 докладчиков из разных регионов России, среди городов - Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Симферополь, Екатеринбург, Изборск. С докладами выступают представители светских и религиозных учреждений России - историки, археологи и представители духовенства, в том числе из Таврической духовной семинарии.

Директор музея-заповедника Елена Морозова отметила, что крещение Руси произошло в Херсонесе, поэтому для сотрудников музея это особенная дата. "Херсонес не может остаться в стороне. Именно здесь произошло это эпохальное событие, здесь мы создаем интересные духовно-просветительские и экскурсионные программы, посвященные крещению Руси, князю Владимиру, его историческому выбору, проводим исторические квесты и выставки, а также наши всероссийские Свято-Владимирские чтения. К князю Владимиру у меня и у наших сотрудников особое отношение", - сказала Морозова. Так, в День крещения Руси в Херсонесе открылась выставка, рассказывающая о жизни древнего города. Среди экспонатов - клады времен князя Владимира, кольчуги, нательные кресты, а сама экспозиция иллюстрирована миниатюрами из старинной летописи XV века, которая отражает значимые события из жизни князя Владимира.

Об истории

Территория, на которой расположен современный Севастополь, была заселена 2,5 тыс. лет назад. В 424-421 годах до н. э. там была основана древнегреческая колония Херсонес Таврический, город просуществовал до конца ХIV в. н. э. Считается, что именно здесь в X веке принял христианство князь Владимир, позднее крестивший Русь. В XIX веке на предполагаемом месте его крещения был построен собор Святого равноапостольного великого князя Владимира.