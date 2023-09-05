В Карелии первую Школу креативных индустрий открыли с использованием цифровых технологий

В первый год учащихся познакомят со спецификой креативных индустрий, а за второй предусмотрено углубленное обучение в одной из трех студий: фото- и видеопроизводство, анимация и 3D-графика, дизайн

ПЕТРОЗАВОДСК, 5 сентября. /ТАСС/. Школа креативных индустрий открылась в Петрозаводске на базе Карельского колледжа культуры и искусств. Организаторы отказались от традиционной церемонии перерезания ленты и заменили ее цифровым аналогом, позволив одной из учениц ввести пароль на ноутбуке и запустить обратный отсчет до открытия, сообщили журналистам в пресс-службе регионального министерства культуры.

"Школа креативных индустрий представляет собой образовательный центр, в котором реализуются дополнительные общеразвивающие программы для школьников от 12 до 17 лет. Обучение в школе бесплатное. Дети будут учиться на самом современном оборудовании под руководством опытных педагогов-практиков - специалистов из различных сфер креативных индустрий, обладающих успешным опытом реализации творческих проектов. Подобное образование на бюджетной основе раньше было доступно только студентам профильных колледжей и вузов", - сказано в сообщении.

Программа Школы креативных индустрий предполагает два этапа обучения. В первый год учащихся познакомят со спецификой креативных индустрий в целом, а за второй предусмотрено углубленное обучение в одной из трех студий: фото- и видеопроизводство, анимация и 3D-графика, дизайн. Параллельно дети будут изучать мировую художественную культуру, участвовать в тренингах по командному сотворчеству, посещать театры, а также смотреть и обсуждать фильмы. Средства на создание школы были получены в рамках федерального проекта "Придумано в России".