В Чувашии планируют дополнительно закупить 10 автоклубов в 2023-2024 годах

Глава региона Олег Николаев предложил распределять новые автоклубы среди муниципалитетов на конкурсной основе

ЧЕБОКСАРЫ, 5 сентября. /ТАСС/. Муниципальные образования Чувашии дополнительно получат в 2023-2024 годах 10 автоклубов. Об этом сообщил на заседании совета при главе республики по стратегическому развитию и проектной деятельности первый вице-премьер региона, глава Минфина Чувашии Михаил Ноздряков.

"Министерство культуры [Чувашии] предложило, и мы поддержали [идею] по приобретению пяти автоклубов в текущем году дополнительно и пяти автоклубов в 2024 году", - сказал он.

По его словам, автоклубы - очень удобная форма работы по разным направлениям. "Будем уже на 2025 год дополнительно заявляться на федеральный бюджет [по закупке автоклубов]", - добавил Ноздряков.

Глава Чувашии Олег Николаев на заседании высказал мнение, что распределять новые автоклубы среди муниципалитетов нужно на конкурсной основе. Он поручил разработать соответствующий "критерий соревновательности".

Глава Минкультуры Чувашии Светлана Каликова сообщила, что в июне республика получила три автоклуба. По ее словам, за летний сезон с использованием автоклубов проведено более 80 мероприятий.

Ранее Минкультуры республики со ссылкой на заместителя министра Татьяну Казакову сообщало, что в июне по национальному проекту "Культура" в Чувашию поступило три новых автоклуба на общую сумму 23 млн рублей. Они поставлены в Аликовский, Цивильский и Шумерлинский округа. Автоклубы оснащены сборно-разборной сценой, звуковым и световым оборудованием. Кроме того, в них предусмотрено 15 пассажирских мест.