В Москве в районе Покровское-Стрешнево построили пешеходный переход через пути МЦД-2

Заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что протяженность перехода составляет 61 м

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Строительство подземного пешеходного перехода через Московский центральный диаметр (МЦД-2) завершено на северо-западе столицы, в районе муниципального округа Покровское-Стрешнево. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Инженерная инфраструктура железнодорожного транспорта столицы регулярно обновляется и пополняется новыми объектами. Благодаря новому подземному переходу жители района Покровское-Стрешнево будут обеспечены удобной и безопасной пешеходной связью через пути МЦД-2 со стороны Волоколамского шоссе и 1-го Тушинского проезда", - отметил Бочкарев.

По словам заммэра, протяженность перехода составляет 61 м. С обеих сторон оборудованы лестничные сходы и установлены два лифта грузоподъемностью 1 тыс. кг. Сооружение полностью адаптировано для людей с ограниченными возможностями и семей с детьми. Для спуска и подъема детских колясок на лестницах предусмотрены съезды шириной 1,1 м. Также в переходе проведены все необходимые инженерные коммуникации, оборудованы технические помещения эксплуатирующих организаций: щитовая ГБУ "Гормост", щитовые снегоудаления, диспетчерская, насосная, машинные помещения лифтов, выполнено благоустройство прилегающей территории.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко уточнил, что по результатам итоговой проверки комитет оформил заключение о соответствии построенного объекта утвержденной проектной документации. "На протяжении всех этапов строительства пешеходного перехода инспекторы провели 14 выездных проверок с участием специалистов подведомственного центра экспертиз (ГБУ "ЦЭИИС"). Эксперты выполнили комплекс лабораторно-инструментальных исследований для оценки качества стройматериалов и возводимых конструкций", - пояснил глава надзорного ведомства.

Строительные работы велись по адресу: 1-й Тушинский проезд, вл. 19.