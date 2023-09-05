Состояние депрессии стало одной из наиболее волнующих россиян жизненных ситуаций

Согласно исследованию АСИ, среди других волнующих респондентов ситуаций - длительная тяжелая болезнь, смерть близкого человека и погашение крупного кредита

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Состояние депрессии, по данным проведенного Агентством стратегических инициатив (АСИ) аналитического исследования, является одной из наиболее волнующих россиян жизненных ситуаций. Об этом сообщается в Telegram-канале агентства.

Ранее на Форуме социальных инициатив регионов гендиректор АСИ Светлана Чупшева сообщала о том, что агентство и власти субъектов России выстраивают инфраструктуру, которая позволяет работать с конкретными жизненными ситуациями. На данный момент, по ее словам, выделено 52 ситуации, в том числе депрессия и чувство одиночества.

"По данным аналитического исследования АСИ, состояние депрессии - одна из наиболее волнующих россиян жизненных ситуаций. Среди самых массовых ситуаций длительная тяжелая болезнь, смерть близкого человека и погашение крупного кредита. <…> В состоянии глубокой депрессии находятся почти 10% граждан - около 15 млн человек в стране", - сказано в сообщении.

Часто встречаются такие ситуации, как длительное одиночество, продолжительное заболевание и насилие в семье.

В рассчитанном на длительный период - лонгитюдном - исследовании приняли участие около 40 тыс. человек.

"В АСИ отобрали более 50 жизненных ситуаций для дальнейшей работы. По каждой строятся гипотезы, подбираются решения. В ближайшее время агентство планирует запустить работу в регионах, предоставляя субъектам объективную картину по их территории, конкретные проблемы "здесь и сейчас", которые снижают качество жизни людей", - сообщается в Telegram-канале АСИ.