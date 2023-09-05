Черная "жилетка" появилась на спине детеныша панды, родившегося в Московском зоопарке

В пресс-службе столичного зоосада сообщили, что вес панды составил 150 г, его пол пока неизвестен

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Окрас черного цвета, напоминающий по очертаниям жилетку, появился у детеныша панды, родившегося в Московском зоопарке. Об этом сообщила в своем Telegram-канале директор зоосада Светлана Акулова.

"Появилась жилеточка как у мамы", - написала она, разместив фото детеныша с темным окрасом на спине.

Мэр Москвы Сергей Собянин в конце августа сообщил, что первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке. Как позже уточнили в пресс-службе столичного зоосада, вес малыша составил 150 г. Его пол пока неизвестен.

Две большие панды - самец по имени Жуи и его подруга Диндин - были доставлены в Москву 29 апреля 2019 года. Они стали пятой и шестой пандой, когда-либо "гостивших" в России. Жуи родился 31 июля 2016 года в городском округе Яань (провинция Сычуань) в Центре по защите и изучению больших панд. Диндин родилась 30 июля 2017 года на другой базе этого центра - в районе Волун в той же провинции.