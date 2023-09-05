В ЮАР опубликовали доклад независимой комиссии по ситуации вокруг российского судна Lady R

Согласно документу, судно выгружало в республике оборудование для ВС ЮАР и после этого не брало на борт никаких вооружений или боеприпасов

ПРЕТОРИЯ, 5 сентября. /ТАСС/. Российское судно Lady R, которое заходило в минувшем декабре на базу ВМФ ЮАР в Саймонстауне, выгружало там оборудование для Вооруженных сил Южно-Африканской Республики и после этого не брало на борт никаких вооружений или боеприпасов. Об этом говорится в опубликованной администрацией президента ЮАР краткой версии доклада независимой комиссии, которая провела по указанию главы государства соответствующее расследование.

"Комиссия установила, что грузы, доставленные Lady R в ЮАР, предназначались для ВС Южно-Африканской Республики и были ими запрошены, - отмечается в докладе. - Доставленное оборудование было заказано компанией Armscor в 2018 году. Задержка в его доставке объясняется в том числе началом пандемии коронавируса. Несмотря на некоторые слухи о том, что затем [на базе ВМФ] на борт Lady R было погружено какое-то оборудование или вооружение, комиссия не нашла никаких доказательств, подтверждающих эту информацию. Имеются лишь данные о том, что судно было разгружено и на него потом ничего не загружалось".

В докладе отмечается, что южноафриканские участники сделки не имели отношения к тому, какое судно доставит заказанные грузы в страну. "Хотя Lady R находилось под санкциями США, эти санкции не были одобрены ООН, поэтому не были обязательными для ЮАР", - подчеркивается в докладе.

Президент ЮАР Сирил Рамапоса выступил 3 сентября с обращением к нации, в котором изложил основные положения доклада независимой комиссии. Он заявил, что полный доклад комиссии будет засекречен, чтобы не разглашать полученное ЮАР оборудование и не ставить тем самым под угрозу ВС страны.

В минувшем мае посол США в ЮАР Рубен Бригети заявил, что судно Lady R приняло на борт на базе в Саймонстауне вооружения и боеприпасы для дальнейшей поставки в РФ и их возможного использования в украинском конфликте. Заявление посла вызывало сильное падение курса национальной валюты ЮАР и породило в финансовых кругах страны опасения относительно угрозы введения Соединенными Штатами торговых санкций против Южно-Африканской Республики. Рамапоса 28 мая назначил независимую экспертную комиссию из трех человек для расследования ситуации, создавшейся вокруг судна Lady R. Краткая версия подготовленного ею доклада сейчас опубликована.