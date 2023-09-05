В Москве продолжают строительство храмового комплекса в честь успения пресвятой Богородицы

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Строительство первой очереди храмового комплекса в честь успения пресвятой Богородицы продолжается в Москве на Нежинской улице, во владении 4, на территории района Очаково-Матвеевское. Об этом сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики (ДГП) Москвы Сергей Левкин.

"В настоящее время строительно-монтажные работы по храму завершены, контур здания закрыт, ведется устройство внутренних инженерных систем, отделка помещений, цокольные и фасадные работы, подрядчик к концу года завершит прокладку наружных коммуникаций", - сказал Левкин, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Храмовый комплекс размещен в непосредственной близости от сложившейся жилой застройки, к нему прилегает парк.

Как уточнили в ведомстве, здание храма запроектировано в соответствии с канонами Русской православной церкви. За основу архитектурного образа и фресковой росписи интерьеров взят собор Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря. Трехэтажный храм рассчитан на 500 прихожан. На первом и втором этажах расположены молельный зал, алтарь, ризница, крестильня, в подвальных помещениях - технические и служебные помещения.

Левкин добавил, что работа по обеспечению ввода храмов и храмовых комплексов в эксплуатацию проводится столичным департаментом с 2014 года по поручению рабочей группы попечительского совета "Поддержки строительства храмов города Москвы", сопредседателями которого являются мэр Москвы Сергей Собянин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На данный момент при участии ДГП в рамках реализации программы строительства храмовых комплексов на территории города введено в эксплуатацию 102 объекта.