5 сентября, 20:30

На востоке Москвы для здания учебного корпуса возвели монолитные конструкции

Как сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов, ввести здание в эксплуатацию планируют в 2024 году

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Возведение монолитных конструкций для здания нового учебного корпуса завершили на Салтыковской улице в Москве. Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"Строительство нового учебного корпуса с дошкольным отделением ведется на Салтыковской улице в районе Косино-Ухтомский. Строители полностью возвели монолитные конструкции здания", - сказал Загрутдинов, чьи слова приводит пресс-служба депстроя.

Как уточнили в ведомстве, пятиэтажное здание площадью 16,5 тыс. кв. м будет возведено на Салтыковской улице. Учебный комплекс рассчитан на 550 обучаемых, дошкольные группа - на 225 детей. Ввести здание в эксплуатацию планируется в 2024 году.

Также в пресс-служебная уточнили, что в корпусе будет обеспечен комфортный переход детей из дошкольного в основной блок для продолжения обучения в одном здании. Школу планируют оснастить современными инженерными и медицинскими лабораторно-исследовательскими комплексами.

"В настоящее время департаментом строительства за счет средств городского бюджета [в Москве] ведется строительство более 30 объектов образования общей площадью порядка 200 тыс. кв. м", - резюмировал Загрутдинов. 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация