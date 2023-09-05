В Москве по девяти адресам появятся бесплатные парковочные места для пассажиров МЦД

Услугой можно воспользоваться, если совершить минимум две поездки на метро, МЦК или МЦД

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Возможность бесплатно оставлять машину при пересадке на МЦД появится еще на девяти парковках в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ "Администрацию московского парковочного пространства".

"На четырех из [девяти парковок у станций МЦД] <…> перехватывающий тариф с пересадкой на станции МЦД уже начал работу - это парковка у платформы Чухлинка (МЦД Перово и Плющево), две парковки у станции Выхино и парковка у станции Ховрино. На остальных парковках тариф заработает с открытием МЦД-4. Это парковки №9056 возле станции Толстопальцево, №9054 вблизи станции Внуково, №9146 вблизи станции Мещерская, платформы Сколково. Кроме того, оставить автомобиль можно будет недалеко от станции МЦД Аминьевская на парковках № 9122 и 9123. Для парковки №9050, расположенной рядом с платформой Чухлинка, также добавится возможность использовать в качестве первой поездки станцию МЦД Чухлинка", - говорится в сообщении со ссылкой на заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Как напомнили в учреждении, с 05:30 до 2:00 парковка по перехватывающему тарифу бесплатная, если совершить минимум две поездки на метро, МЦК или МЦД. Первую поездку нужно начать от ближайшей к парковке станции.

"Возле станций Московских центральных диаметров мы открываем новые парковки или меняем тип работы уже действующих - делаем их перехватывающими. Такие парковки бесплатны для пассажиров и дают возможность москвичам выбрать альтернативу автомобилям, что помогает разгрузить дороги", - добавил Ликсутов, слова которого приводит пресс-служба.