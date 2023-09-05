Warner Bros. Discovery может потерять до $500 млн из-за забастовок в США

В компании "надеются, что забастовки будут вскоре урегулированы", однако "не могут спрогнозировать сроки их завершения"

НЬЮ-ЙОРК, 5 сентября. /ТАСС/. Американский медиаконгломерат Warner Bros. Discovery (WBD) ожидает, что забастовки сценаристов и актеров могут по итогам года грозить ему снижением прибыли на сумму до $500 млн. Об этом говорится в отчете компании, который приводится на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Как отмечается в документе, в компании "надеются, что забастовки будут вскоре урегулированы", однако "не могут спрогнозировать сроки их завершения". "Учитывая, что забастовки обоих профсоюзов продолжаются, компания исходит из того, что их экономическое влияние на WBD будет сохраняться до конца 2023 года", - указывается в документе.

В компании полагают, что ее прибыль до вычета налогов, процентных и амортизационных отчислений, составит по итогам текущего года от $10,5 млрд до $11 млрд. Ожидается, что компания потеряет "приблизительно от $300 млн до $500 млн в первую очередь вследствие влияния этих забастовок", указывается в отчете.

Забастовка Американской федерации актеров телевидения и кино (SAG-AFTRA), представляющей интересы примерно 160 тыс. актеров, началась 14 июля и фактически остановила все производство в киноиндустрии США. Актеры требуют увеличения зарплат и компенсаций переработок, а также ограничения использования искусственного интеллекта в кинопроизводстве. Ранее в связи с забастовкой актеров и сценаристов была перенесена на 15 января 2024 года церемония вручения телевизионной премии "Эмми", которая должна была состояться в 75-й раз 18 сентября.

Последняя забастовка сценаристов проводилась в США в 2007 году. Она продолжалась 100 дней и нанесла ущерб отрасли на сумму $3 млрд.