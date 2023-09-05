В Дагестане столкнулись с нехваткой учебников в школах

Как сообщил министр образования и науки Дагестана Яхья Бучаев, это связано с ростом числа обучающихся

МАХАЧКАЛА, 5 сентября. /ТАСС/. Рост количества обучающихся в Дагестане привел к нехватке учебников в школах республики. Об этом в прямом эфире ЦУР Дагестана заявил министр образования и науки Дагестана Яхья Бучаев.

"Одна из причин [нехватки учебников] - значительный рост количества обучающихся. Если в 2022-2023 учебном году в Дагестане было 469 тыс. школьников, то в 2023-2024 учебном году их количество прогнозно составляет около 480 тыс. детей. Для закупки учебников на одного школьника в среднем нужно около 10 тыс. рублей. Кроме того, учебники, которые были тогда разрешены по федеральному перечню учебников, сейчас уже из него исключены", - сказал Бучаев.

По его словам, проблему со сменяющимися авторами позволят решить единые учебники, которые разрабатываются по поручению президента страны.

"Однако с введением новых учебников от прежних, закупленных ранее, придется отказаться. Сейчас разрабатывается новая линейка единых федеральных учебников, первые из них мы сейчас увидели, это учебник по истории России и всеобщей истории для 10-11-х классов. Как только выходят федеральные учебники, мы обязаны будем опять приобретенные ранее учебники списать и приобретать новые. Это требует колоссальных расходов республиканского бюджета", - добавил Яхья Бучаев.

Ранее в сетях появилась информация о нехватке учебников в школах Дагестана.