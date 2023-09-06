Bild: у берегов Германии обнаружили мертвую гигантскую тропическую черепаху

Как пишет газета, по одной из версий, животное приняло полиэтиленовый пакет за медузу, съело его и погибло

БЕРЛИН, 6 сентября. /ТАСС/. Мертвую кожистую черепаху весом порядка 500 кг обнаружили в Северном море у побережья федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн на севере ФРГ. Об этом пишет газета Bild.

По информации издания, небольшое лоцмейстерское судно "Тритон" работало в Северном море недалеко от немецкого порта Бюзум, когда капитан заметил крупный объект на поверхности воды. Это оказалась 500-килограммовая кожистая черепаха, обычно обитающая в тропических и субтропических морях. Когда животное подняли на борт, оказалось, что оно уже мертво.

Черепаху доставили в Институт исследований наземной и водной дикой природы (ITAW) в Бюзуме. По словам эксперта Йозефа Шницлера, панцирь кожистой черепахи имеет высоту от 1,6 до 1,7 м, ее вес достигает 400-500 кг. В свою очередь морской биолог Торстен Ройш отметил, что за 30 лет его работы это первый случай обнаружения гигантской черепахи у берегов Германии.

Специалисты заморозили животное и в ближайшее время приступят к подробному изучению. По одной из версий, черепаха приняла полиэтиленовый пакет за медузу, съела его и погибла.

Кожистая черепаха - самая крупная и глубоководная морская черепаха. Она может плавать в воде с практически отрицательной температурой и сохранять тепло. Были зафиксированы случаи, когда у особи температура тела была выше на 18 градусов, чем температура воды. Животное плавает со скоростью до 35 км/ч.