На Украине зафиксировали почвенную засуху на 50-60% посевных площадей

Как отметили в Укргидрометцентре, до середины сентября осадков в стране не ожидается, что создает малоблагоприятные условия для посева озимых в оптимальные сроки

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Почвенная засуха наблюдается на 50-60% посевных площадей Украины. Об этом сообщается в декадном обзоре Укргидрометцентра.

"В третью декаду августа на Украине не происходило пополнения запасов влаги в почве из-за отсутствия эффективных осадков. Почва на площадях, предназначенных для посева озимых под урожай 2024 года, была преимущественно слабоувлажненной, в южных, в отдельных районах северных, центральных и восточных областей - совсем сухая", - говорится в обзоре.

"По фактически определенным запасам продуктивной влаги по состоянию на конец августа около 50-60% посевных площадей Украины охвачены почвенной засухой, что превышает прошлогодний показатель", - отмечают синоптики.

Эксперты также указывают, что из-за засухи и ввиду прогноза погоды, согласно которому до середины сентября осадков не ожидается, "на Украине создаются малоблагоприятные условия для посева озимых в оптимальные сроки". Поэтому посев озимых культур целесообразно будет проводить позднее, заключают синоптики.