В некоторых регионах России ожидаются заморозки, грозы и град

В частности, в Тюменской области прогнозируют до минус 5 градусов

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Заморозки до минус 5 градусов прогнозируют на Урале, также в ближайшие дни ливни, грозы и град ожидаются в Бурятии, Иркутской и Ростовской областях. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Холодные воздушные массы проникают на восток европейской территории России. В Уральском федеральном округе, в Челябинской, Свердловской, Курганской областях и на юге Тюменской области с 6 по 8 сентября будут заморозки. В Тюменской области даже до минус 5 градусов, в остальных - 2-3 градуса ниже нуля", - сказал он.

Вильфанд добавил, что нестандартная погода прогнозируется в Иркутской области. Там будет и высокая температура днем - 25-27 градусов, и заморозки в течение ближайших двух-трех дней, и дожди.

"Дожди будут в виде ливней с грозой, градом и порывами ветра до 20 м/с. В Бурятии тоже ожидаются опасные явления погоды - будет сильный дождь, а в горах еще и с мокрым снегом. Гроза, град и ветер до 24 м/с, понижение температуры на 8-10 градусов в течение ближайших двух дней", - уточнил он.

Метеоролог отметил, что сложная погода будет и в Ростовской области - ожидается дождь, гроза, град и ветер до 20 м/с.