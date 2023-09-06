На Камчатке рассчитывают на продление программы "Генеральная уборка" после 2024 года

В Министерстве транспорта и дорожного строительства края сообщили, что благодаря программе в регионе в 2022 году избавились от 25 затонувших судов, а в 2023 году планируют избавиться от 30

ТАСС, 6 сентября. Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края рассчитывает на продолжение работ по подъему затонувших судов в акватории полуострова в рамках программы "Генеральная уборка" после 2024 года. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

"Всего в акватории Авачинской губы до конца 2024 года запланировано к удалению 85 объектов затонувшего имущества. Основные локации затонувших судов сосредоточены в бухтах Южная, Санникова и Заводская. На западном и восточном побережьях Камчатки находится еще немало иных объектов затонувшего имущества, удаление которых возможно в ходе реализации последующих этапов "Генеральной уборки", - отметили в министерстве.

Там добавили, что за 2022 год в Камчатском крае избавились от 25 затонувших судов. В 2023 году планируется избавиться от 30 затонувших судов. На 2024 год аналогичные планы.

Накануне губернатор Магаданской области Сергей Носов предложил очистить Магадан от заброшенных зданий с помощью проекта "Генеральная уборка". Соответствующее предложение он озвучил в ходе совещания по развитию дальневосточных городов, которое провел президент России Владимир Путин. По словам Носова, в городе есть заброшенные строения, недостроенные здания и постройки, которые портят облик города, многие из них раньше принадлежали министерствам СССР и ведомствам федерального подчинения.

Федеральный проект "Генеральная уборка" утвержден в 2021 году по поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина. В рамках программы проводится инвентаризация объектов накопленного вреда на территории всей России и их ликвидация. На Дальнем Востоке также производится подъем затонувших судов, мешающих судоходству.