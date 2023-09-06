В Приамурье в зоне очагов АЧС ввели полный запрет на охоту на период карантина

Как сообщили в региональном Охотуправлении, карантин планируют снять в октябре 2023 года

БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Полный запрет на охоту в зоне очагов африканской чумы свиней (АЧС) ввели в Амурской области. Он будет действовать до окончания карантина, который планируют снять в октябре, сообщили в региональном Охотуправлении.

"В очагах африканской чумы свиней введен полный запрет на охоту. Он будет действовать до снятия карантина, которое ожидается в начале октября", - говорится в распространенном сообщении.

Зона, в которой запрещена добыча любых животных, определена в радиусе 5 км от сел Усть-Ивановка Благовещенского округа и Новосергеевка Серышевского района. Ранее в этих населенных пунктах выявили вспышки АЧС. Также в 100 км от очагов действует запрет на добычу кабана.

В связи с возникновением в регионе АЧС сотрудники региональных управления по охране животного мира и Дирекции по охране животного мира и ООПТ ведут наблюдение за поведением диких кабанов.

29 августа сразу две вспышки АЧС были выявлены в селах Усть-Ивановка Благовещенского округа и Новосергеевка Серышевского района. В обоих случаях владельцы завезли животных в регион без необходимых документов и без предупреждения ветеринарных служб.