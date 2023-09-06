6 сентября, 02:29

WSJ: Маск занял у SpaceX $1 млрд в октябре 2022 года

AP Photo/ Marcio Jose Sanchez
Илон Маск
© AP Photo/ Marcio Jose Sanchez

Как сообщает газета, неизвестно, для чего бизнесмен брал кредит, однако в конце того же месяца он закрыл сделку на $44 млрд по приобретению Twitter

ТАСС, 6 сентября. Илон Маск обратился за кредитом в размере $1 млрд к SpaceX, в которой является исполнительным директором, примерно в то время, когда приобретал компанию Х, ранее известную как Twitter. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

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Согласно изученным изданием документам, компания по производству космической техники SpaceX одобрила Маску заем, который был обеспечен частью его акций компании, в октябре 2022 года.

Неизвестно, для чего Маск брал кредит, однако предприниматель быстро расплатился по нему, вернув SpaceX сумму с процентами уже в ноябре. 27 октября 2022 года Маск закрыл сделку на сумму $44 млрд по приобретению Twitter.

Маск и компания SpaceX не ответили на просьбу издания о комментарии. 

Теги:
СШАМаск, Илон
© Информационное агентство ТАСС
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