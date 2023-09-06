В Новосибирском военном училище сообщили об увеличении числа иностранных курсантов

По словам замначальника училища по учебной и научной работе полковника Дмитрия Волотковича, за три года их количество выросло вдвое

НОВОСИБИРСК, 6 сентября. /ТАСС/. Число курсантов Новосибирского высшего военного командного ордена Жукова училища (НВВКУ) из-за рубежа выросло в два раза за последние три года. Об этом ТАСС рассказал замначальника училища по учебной и научной работе полковник Дмитрий Волоткович.

"На сегодняшний день специальный факультет [НВВКУ] для подготовки иностранных военных специалистов расширяется. За последние три года <...> реализация программы привлечения иностранных военных специалистов для обучения в вузах Минобороны привела к двукратному увеличению количества слушателей", - сказал он.

Волоткович уточнил, что пятилетнюю программу подготовки проходят более 200 курсантов из-за рубежа. При этом в 2023 году число стран, курсанты из которых обучаются в НВВКУ, выросло на 3 и составило 23. Общий набор на первый курс НВВКУ за три года вырос более чем в 2,5 раза и в текущем году составил порядка 500 человек.

НВВКУ - одно из ведущих военно-учебных заведений России. Основано в 1967 году как Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище. Нынешнее название получило в 2004-м. Среди выпускников училища - более 50 генералов, а также видные ученые, депутаты Государственной думы и члены Совета Федерации, военные педагоги, писатели, артисты, телевизионные работники.